2020-07-26T17:28:05+03:00
Общество

Умерла публицист Нина Андреева – она написала знаменитый «антиперестроечный манифест» и критиковала Горбачева

Автор нашумевшего письма «Не могу поступаться принципами» скончалась на 82-м году жизни
Сергей ВОЛЧКОВ
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Умерла знаменитый публицист и политический активист Нина Андреева. Фото: Всесоюзная коммунистическая партия большевиковУмерла знаменитый публицист и политический активист Нина Андреева. Фото: Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
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На 82-м году жизни в Санкт-Петербурге скончалась Нина Андреева – политический активист, публицист и секретарь ЦК незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Причиной смерти стала тяжелая болезнь. Об уходе Андреевой сообщается на официальном сайте ВКПБ.

- Нина Александровна родилась 12 октября 1938 года в ленинградской рабочей семье, как и многие её сверстники в 1941 году потеряла отца, погибшего на фронте, - говорится в сообщении. - С золотой медалью окончила среднюю школу, с отличием – Ленинградский технологический институт, кандидат технических наук. В 1966 году вступила в КПСС. Как честный партиец всегда занимала твёрдую принципиальную позицию. За это её дважды пытались лишить партийного билета.

В числе прочего Нина Андреева – автор знаменитого антиперестроечного манифеста «Не могу поступаться принципами», вызвавшего широкий резонанс в советском обществе. В 1988 году его опубликовала газета «Советская Россия» - а потом перепечатали больше 800 региональных и городских изданий.

Газета «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» выражает искренние соболезнования родственникам, друзья и коллегам Нины Андреевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Умерла публицист Нина Андреева – она написала знаменитый «антиперестроечный манифест» и критиковала Горбачева
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