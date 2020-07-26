2020-07-26T18:26:13+03:00
Происшествия

Аэропорт «Пулково» «заминировали» в Санкт-Петербурге

Сотрудникам воздушного вокзала пришло анонимное письмо на электронную почту
Сергей ВОЛЧКОВ
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На проверку "заминированного" аэропорта "Пулково" ушло более трех часов.На проверку "заминированного" аэропорта "Пулково" ушло более трех часов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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У экстренных служб и сотрудников аэропорта «Пулково» в воскресенье, 26 июля, выдался напряженные день. Как сообщили «Комсомолке» в компании «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэровокзалом, около 13:20 с ними связался неизвестный и сообщил, что на территории «Пулково» заложены несколько взрывных устройств.

- Это было письмо, пришедшее к нам по электронной почте, - рассказала пресс-секретарь «ВВСС» Марина Мышева. – Неизвестный сообщал, что заминирован весь аэропорт, все объекты его инфраструктуры, а также все самолеты.

На территорию экстренно вызвали специальные службы. Тщательная проверка заняла более трех часов и привела к тому, что сотрудникам аэропорта пришлось задержать девять рейсов. Однако, как и следовало ожидать, никаких взрывных устройств ни в терминалах, ни в воздушных лайнерах не нашлось. С 16:35 аэропорт вернулся к штатному режиму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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