11-летняя девочка выпала из окна в Калининском районе Санкт-Петербурга

26 Июль 2020 2020-07-26T19:16:10+03:00

11-летняя девочка на улице Софьи Ковалевской чуть не погибла, пытаясь выбраться из квартиры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Жуткий инцидент произошел вчера, 25 июля, на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу и области, около восьми утра 11-летняя девочка пыталась выбраться из дома, но сорвалась и упала на тротуар с высоты третьего этажа.

- Прибывшим нарядом полиции было установлено, что ребенок пытался через окно спуститься на улицу, но по собственной неосторожно оступился и упал, - уточнили в ведомстве.

Что именно сподвигло пятиклассницу на отчаянный трюк, пока не известно - по словам источника в правоохранительных органах, в Санкт-Петербург она приехала на каникулы из Москвы и в квартире, из которой стремилась вырваться, жила вместе с бабушкой

Девочку, получившую при падении множественные ушиб и переломы, госпитализировали в одну из городских больниц. На данный момент врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По факту случившегося ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU