2020-07-26T19:16:10+03:00
Происшествия

11-летняя девочка выпала из окна в Калининском районе Санкт-Петербурга

В тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
11-летняя девочка на улице Софьи Ковалевской чуть не погибла, пытаясь выбраться из квартиры.11-летняя девочка на улице Софьи Ковалевской чуть не погибла, пытаясь выбраться из квартиры.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Жуткий инцидент произошел вчера, 25 июля, на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД России по городу и области, около восьми утра 11-летняя девочка пыталась выбраться из дома, но сорвалась и упала на тротуар с высоты третьего этажа.

- Прибывшим нарядом полиции было установлено, что ребенок пытался через окно спуститься на улицу, но по собственной неосторожно оступился и упал, - уточнили в ведомстве.

Что именно сподвигло пятиклассницу на отчаянный трюк, пока не известно - по словам источника в правоохранительных органах, в Санкт-Петербург она приехала на каникулы из Москвы и в квартире, из которой стремилась вырваться, жила вместе с бабушкой

Девочку, получившую при падении множественные ушиб и переломы, госпитализировали в одну из городских больниц. На данный момент врачи оценивают ее состояние как тяжелое. По факту случившегося ведется проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель «Газели» слетевшей в кювет перед деревней Новое Девяткино, устроил перед спасателями нетрезвое «представление»
Космонавт Иван Вагнер поздравил Россию с Днем ВМФ с орбиты
Грузовик ОМОНа столкнулся с легковушкой в Кировском районе Санкт-Петербурга
11-летняя девочка выпала из окна в Калининском районе Санкт-Петербурга
«Народ обезумел»: спасатель рассказал, как петербуржцы массово теряются в лесах
Аэропорт «Пулково» «заминировали» в Санкт-Петербурге
Умерла публицист Нина Андреева – она написала знаменитый «антиперестроечный манифест» и критиковала Горбачева
С дождей и гроз начнется рабочая неделя в Санкт-Петербурге
Взорвавшиеся бочки с квасом отправили продавца в больницу в Санкт-Петербурге
В ЗВО рассказали, каким будет салют на День ВМФ в Санкт-Петербурге
Петербуржцы выстроились в очередь, чтобы посмотреть на кубки «Зенита»
Три самолета не смогли вылететь из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге
Два выпускника набрали 300 баллов по трем предметам на ЕГЭ в Санкт-Петербурге
33-летнего шведа, прорвавшегося в Россию вплавь, отправили под стражу в Кингисеппском районе в Ленобласти
Самолеты и вертолеты прошли в парадном строю над Санкт-Петербургом
«Коронавирусные» мошенники обманули двух пенсионерок на 30 000 рублей в Санкт-Петербурге