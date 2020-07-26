Грузовик ОМОНа столкнулся с легковушкой в Кировском районе Санкт-Петербурга
Свидетелями необычной аварии стали петербургские автомобилисты, проезжавшие сегодня, 26 июля, около 13:40 по набережной реки Екатерингофки в том месте, где она соединяется с Двинской улицей. На повороте огромный грузовик ОМОНа «притерся» к легковушке «Ниссан». Об инциденте сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.
- За рулем иномарки находилась девушка, - рассказал участники сообщества. – Дорожные службы участники аварии вызывать не стали, все решили на месте, но пока они решали, на дороге успела образоваться небольшая пробка.
Между тем мнения пользователей насчет того, кто виноват в аварии, разделились. Однако больше всего голосов прозвучало за то, что ПДД нарушила все-таки девушка.
- Девушка правый поворот должна была осуществлять по крайне правой траектории, - отметил один из участников обсуждения. - Она явно ехала не по ней, потому что там фура пролезет, между машиной ОМОНа и бордюром.
Как именно разрешилась ситуация – пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU