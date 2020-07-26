Грузовик ОМОНа столкнулся с легковушкой в Кировском районе Санкт-Петербурга

26 Июль 2020 2020-07-26T19:37:59+03:00

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Свидетелями необычной аварии стали петербургские автомобилисты, проезжавшие сегодня, 26 июля, около 13:40 по набережной реки Екатерингофки в том месте, где она соединяется с Двинской улицей. На повороте огромный грузовик ОМОНа «притерся» к легковушке «Ниссан». Об инциденте сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- За рулем иномарки находилась девушка, - рассказал участники сообщества. – Дорожные службы участники аварии вызывать не стали, все решили на месте, но пока они решали, на дороге успела образоваться небольшая пробка.

Между тем мнения пользователей насчет того, кто виноват в аварии, разделились. Однако больше всего голосов прозвучало за то, что ПДД нарушила все-таки девушка.

- Девушка правый поворот должна была осуществлять по крайне правой траектории, - отметил один из участников обсуждения. - Она явно ехала не по ней, потому что там фура пролезет, между машиной ОМОНа и бордюром.

Как именно разрешилась ситуация – пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU