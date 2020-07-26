2020-07-26T20:15:27+03:00
Общество

Космонавт Иван Вагнер поздравил Россию с Днем ВМФ с орбиты

Всем причастным Вагнер преподнес, пожалуй, самый необычный подарок, который только можно было придумать [фото]
Сергей ВОЛЧКОВ
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Подарком Ивана Вагнера стали снимки городов, сделанные прямиком с борта Международной космической станции. Вот это, например, Санкт-Петербург. Фото: официальная страница Ивана Вагнера ВКонтактеПодарком Ивана Вагнера стали снимки городов, сделанные прямиком с борта Международной космической станции. Вот это, например, Санкт-Петербург. Фото: официальная страница Ивана Вагнера ВКонтакте
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Космонавт Иван Вагнер, который прямо сейчас находится на МКС, сделал, пожалуй, самый оригинальный подарок россиянам ко Дню военно-морского флота, который отмечается сегодня, 26 июля. На своей странице в Instagram он опубликовал подборку высотных снимков городов, которые сегодня принимали торжественные парады – Севастополя, Новороссийска, Владивостока, Санкт-Петербурга и Кронштадта.

А это - Кронштадт. Фото: официальная страница Ивана Вагнера ВКонтакте

А это - Кронштадт. Фото: официальная страница Ивана Вагнера ВКонтакте

- Поздравляю с Днем Военно-Морского Флота всех своих друзей, военнослужащих, связанных с морем, и их семьи, - написал космонавт. - Желаю крепкого флотского здоровья, успехов в благородном служении стране и, конечно, семь футов под килем!

А так с высоты в 430 километров выглядит Владивосток. Фото: официальная страница Ивана Вагнера ВКонтакте

А так с высоты в 430 километров выглядит Владивосток. Фото: официальная страница Ивана Вагнера ВКонтакте

Напомним: в воскресенье, 26 июля, Санкт-Петербург принимал главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ. По акватории Невы и Финского залива прошли более сорока кораблей – от противодесантных катеров до тральщиков и ракетных крейсеров. Старт параду дал президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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