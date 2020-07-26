Водитель «Газели» слетевшей в кювет перед деревней Новое Девяткино, устроил перед спасателями нетрезвое «представление»

26 Июль 2020 2020-07-26T20:50:19+03:00

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26 июля работы спасателям и сотрудникам правоохранительных органов добавил водитель «Газели», отправившей свой автомобиль в кювет на подъезде к деревне Новое Девяткино. Как сообщили очевидцы случившегося в группе группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, «Газель» перевернулась набок и крепко увязла в канаве.

- Водитель, судя по всему, был то ли нетрезвый, то ли еще что похуже, - поделились свидетели происшествия. – Выбрался из авто (что характерно – не получил ни единой царапины!) и принялся скакать вокруг. Пытался руками вытянуть «Газель» из канавы.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. По факту случившегося ведется проверка – и, судя по видео, для незадачливого водителя «прикорнувшего» в кювете авто ничем хорошим она не закончится. Вероятнее всего, за езду в явно неадекватном виде его ждет лишение прав - а то и наказание построже.

Водитель автомобиля, слетевшего в кювет, устроил пьяное представление перед спасателями.Видео: Артем Иванов (vk.com/mr.wabbite)

ИСТОЧНИК KP.RU