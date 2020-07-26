"Зенит" подарит петербуржцам световое шоу на Дворцовом мосту ночью 27 июля

26 Июль 2020 2020-07-26T23:33:55+03:00

Один из пролетов моста на полтора часа превратится в гигантский экран

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Обласканный народной любовью футбольный клуб "Зенит" решил оригинальным образом отметить двойное чемпионство и устроить праздник не только себе, но и всему городу. Специально для петербуржцев и гостей Санкт-Петербурга в ночь с 26 на 27 июля пройдет масштабное световое шоу на Дворцовом мосту. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Пролет моста, расположенный со стороны Зимнего дворца, станет гигантским экраном площадью более 500 квадратных метров, на котором при помощи мощных проекторов будут показаны самые важные и эмоциональные моменты уникального сезона, - рассказали в пресс-службе. - Сезона, в котором «Зенит» дважды доказал, что является самым сильным футбольным клубом России.

Шоу начнется сразу после разводки Дворцового моста в 01:30 и продлится полтора часа. Увидеть его сможет каждый, кто в это время будет проезжать, проходить или проплывать мимо.

ИСТОЧНИК KP.RU