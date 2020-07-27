Жара вернулась в Санкт-Петербург 27 июля

27 Июль 2020 2020-07-27T07:37:14+03:00

Жаркий день без осадков ожидается 27 июля в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Неделя начнется с яркого солнца и без дождей

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В Санкт-Петербург снова вернулись жаркие дни. Новая неделя начнется с яркого, палящего солнца. Так, в понедельник, 27 июля 2020 года, воздух в Северной столице прогреется до плюс 26 градусов. Осадков при такой высокой температуре не будет.

- В понедельник в Санкт-Петербурге Малооблачно, без осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный умеренный, - сообщили в ФБГУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Днем температура воздуха прогреется до 24-26 градусов выше нуля. Ночью опустится всего до 15-17 градусов.

Начало недели в Петербурге будет жарким, однако уже во вторник в город придут дожди. 28 июля в Северной столице плюс 22-24 градуса, во втрой половине дня могут пройти ливни и грозы. В среду, 29 июля, снова ожидаются кратковременные дожди, грозы и 2-24 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU