2020-07-27T08:06:18+03:00
Происшествия

Каршеринг разбил всмятку «Ладу Приору» на перекресте Наставников и Энтузиастов

Водителя отечественного автомобиля госпитализировали с рассечением лица
Лилия КОЗЛОВА
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Каршеринг снес отечественный автомобиль в ПетербургеКаршеринг снес отечественный автомобиль в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Жесткое ДТП произошло в Санкт-Петербурге в ночь на понедельник, 27 июля 2020 года. На пересечении проспекта Наставников и Энтузиастов автомобиль каршеринга разбил всмятку отечественную машину «Лада Приора». Иномарка на большой скорости влетела в авто, когда второй водитель шел на разворот.

- По слухам, в каршеринге были молодые люди. Автомобиль летел на красный свет светофора, а «Приора» шла на разворот, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Удар оказался очень жестким. Каршеринг остался практически цел и невредим по сравнению с отечественным автомобилем, лишь помялась левая сторона автомобиля. А вот «Ладе» совсем не повезло – иномарка разбила в хлам всю переднюю часть авто, так, что от нее остался лишь металлолом.

По предварительным данным, водитель каршеринга и его пассажиры не пострадали, водителя отечественного авто госпитализировали с рассечением на лице.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, скорая помощь и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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