Каршеринг разбил всмятку «Ладу Приору» на перекресте Наставников и Энтузиастов
Жесткое ДТП произошло в Санкт-Петербурге в ночь на понедельник, 27 июля 2020 года. На пересечении проспекта Наставников и Энтузиастов автомобиль каршеринга разбил всмятку отечественную машину «Лада Приора». Иномарка на большой скорости влетела в авто, когда второй водитель шел на разворот.
- По слухам, в каршеринге были молодые люди. Автомобиль летел на красный свет светофора, а «Приора» шла на разворот, - рассказали очевидцы в социальной сети.
Удар оказался очень жестким. Каршеринг остался практически цел и невредим по сравнению с отечественным автомобилем, лишь помялась левая сторона автомобиля. А вот «Ладе» совсем не повезло – иномарка разбила в хлам всю переднюю часть авто, так, что от нее остался лишь металлолом.
По предварительным данным, водитель каршеринга и его пассажиры не пострадали, водителя отечественного авто госпитализировали с рассечением на лице.
На месте работают сотрудники дорожной полиции, скорая помощь и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU