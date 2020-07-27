Туман окутает Санкт-Петербург 27 июля

27 Июль 2020 2020-07-27T08:29:53+03:00

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В понедельник, 27 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге ожидается туман. Такое предупреждение сделали в МЧС Северной столицы. Отмечается, что видимость может быть очень плохая, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть особенно внимательными на дорогах.

- По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 27 июля в Санкт-Петербурге местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее, - сообщили в МЧС города.

Однако на 8 часов утра в городе тумана не заметно. Наоборот, стоит солнечная, жаркая погода. Есть вероятность, что пелена все же окутает город, но к вечеру.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, в понедельник в Северной столице тепло - до 26 градусов выше нуля. Дождей и гроз не ожидается.

Погода немного изменится со вторника. Синоптики ожидают грозы и ливни при температуре в 22-24 градуса выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU