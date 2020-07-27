2020-07-27T08:44:40+03:00
Происшествия

Два человека на мотоцикле разбились в ДТП на Приморском шоссе

Авария произошла из-за водителя «Субару», выехавшего на дорогу
Лилия КОЗЛОВА
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"Субару" и мотоцикл столкнулись на Приморском шоссе в Петербурге / Фото: Дорожный инспектор"Субару" и мотоцикл столкнулись на Приморском шоссе в Петербурге / Фото: Дорожный инспектор
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Два человека серьезно пострадали в ДТП мотоцикла и автомобиля на Приморском шоссе Санкт-Петербурга. Вечером в воскресенье, 26 июля 2020 года, «железный конь» с водителем и пассажиром-женщиной гнал по дороге, когда перед ним внезапно выскочил «Субару Форестер». В результате мотоциклисты вылетели на дорогу.

- «Субару Форестер» под управлением 33-летнего мужчины, отъезжая от обочины совершил столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением 29-летнего мужчины, двигавшимся в попутном направлении, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу.

От удара водитель и пассажир мотоцикла, 28-летняя женщина, буквально вылетели из «седла» и разбились об асфальт. На место аварии приехала «карета» скорой помощи, которая госпитализировала обоих в больницу. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте ДТП работали сотрудники дорожной инспекции, которые установили причины аварии, а также виновных. Также сейчас разыскиваются свидетели для уточнения деталей и обстоятельств ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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