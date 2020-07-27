2020-07-27T09:14:05+03:00
Происшествия

Подростки угнали машину и устроили ДТП в центре Санкт-Петербурга

Ребята уходили от погони ДПС и врезались в иномарку "Лэнд Ровер"
Лилия КОЗЛОВА
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Четверо подростков угнали машину и устроили на ней ДТП в центре ПетербургаЧетверо подростков угнали машину и устроили на ней ДТП в центре ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В центре Санкт-Петербурга сотрудники дорожной полиции задержали угнанный автомобиль с четырьмя подростками. В воскресенье, 26 июля 2020 года, в правоохранительные органы обратилась специалист по социальной работе из города Зеленогорск Курортного района, которая рассказала, что у нее пропала машина марки "Лифан".

- Около 17:30 часов угнанный автомобиль был замечен на Невском проспекте. Сотрудники ДПС устроили погоню. В ходе преследования, водитель на угнанном авто совершил ДТП с "Лэнд Ровером" у дома 1 по Заневскому проспекту, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Водителем угнанной машины оказался ранее судимый 16-летний подросток. Вместе с ним в салоне находились еще двое 14-летних мальчика-одноклассника и их 15-летний друг.

Оказалось, что ребята украли машину, чтобы просто погонять по городу. Подростков передали родителям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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