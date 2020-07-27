2020-07-27T09:38:36+03:00
Происшествия

Мужчина напал на таксиста и угнал у него машину на Дороге Жизни

Позже брошенный автомобиль был найден в деревне Минулово
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция ищет злоумышленника, укравшего автомобиль, распылив перцовый баллончик в лицо водителю таксиПолиция ищет злоумышленника, укравшего автомобиль, распылив перцовый баллончик в лицо водителю таксиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Таксист из Санкт-Петербурга стал жертвой опасного пассажира. Утром в воскресенье, 27 июля 2020 года, в полицию обратился 42-летний водитель сервиса, который рассказал, что на него напал мужчина, которого он вез из Северной столицы в деревню Минулово Всеволожского района. Однако на полпути пассажир напал на таксиста и угнал машину.

- По заявлению водителя такси, он принял заказ от дома 84 по Гражданскому проспекту и вез пассажира к дому 28 в деревне Минулово, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Около 7 часов утра на Дороге Жизни у поворота на Ковалевское кладбище, пассажир брызнул в лицо водителю из перцового баллончика, вытолкал таксиста на улицу, а сам сел за руль автомобиля и уехал.

Позже автомобиль был обнаружен в деревне Минулово у дома 2. Самого угонщика правоохранители пока не нашли. Полиция возбудила уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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