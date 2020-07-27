Более 9 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

27 Июль 2020 2020-07-27T10:09:04+03:00

Более 9 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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"Комсомолка" продолжает следить за развитием пандемии в Санкт-Петербурге. Так, по данным Смольного от понедельника, 27 июля 2020 года, за последние сутки более 9 тысяч человек сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Результаты обследования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9770 человек. Под медицинским наблюдением находится 1090 человек. Из них 12 - в обсерваторе, 750 - на самоизоляции, 328 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также за последние сутки 12 человек сообщили о прибытии из другой страны на территорию России, в Петербург. Им предстоит выдержать карантин, чтобы не заражать окружающих в случае, если коронавирус у них протекает безсимптомно.

Напомним, что постепенно пандемия сходит на нет. Уже вторую неделю количество зараженных каждый день меньше 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU