2020-07-27T10:20:39+03:00
Происшествия

«Оконные инспекторы» обокрали 83-летнюю пенсионерку из Кронштадта

Незваных гостей задержали полицейские [видео]
Петр КИБЕР
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Полицейские поймали "оконных мастеров", обокравших пенсионерку.Полицейские поймали "оконных мастеров", обокравших пенсионерку.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Очередная пенсионерка попалась на уловки хитрых мошенников. На этот раз от действий злоумышленников, представившихся специалистами фирмы по проверке окон, пострадала пожилая жительница Кронштадта.

- В полицию поступило сообщение от социального работника о том, что совершена кража у ее 83-летней подопечной, - информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре в отделение пришла сама пенсионерка и рассказала, что днем 20 к ней в дверь позвонили двое неизвестных мужчин, которые представились оконными ремонтниками. Женщина пустила их внутрь.

Мужчины «проверили» створки окон и ушли, а потом хозяйка квартиры недосчиталась 50 тысяч из серванта и одной тысячи рублей из сумочки.

Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили машину, на которой приезжали визитеры. Вскоре их задержали. «Ремонтниками «оказались уроженцы Карачаево-Черкесии и Липецка 23 и 39 лет.

По статье «кража» им грозит до пяти лет тюрьмы.

В Кронштадте "оконные мастера" обокрали пенсионерку.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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