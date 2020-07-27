«Оконные инспекторы» обокрали 83-летнюю пенсионерку из Кронштадта

27 Июль 2020 2020-07-27T10:20:39+03:00

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Очередная пенсионерка попалась на уловки хитрых мошенников. На этот раз от действий злоумышленников, представившихся специалистами фирмы по проверке окон, пострадала пожилая жительница Кронштадта.

- В полицию поступило сообщение от социального работника о том, что совершена кража у ее 83-летней подопечной, - информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вскоре в отделение пришла сама пенсионерка и рассказала, что днем 20 к ней в дверь позвонили двое неизвестных мужчин, которые представились оконными ремонтниками. Женщина пустила их внутрь.

Мужчины «проверили» створки окон и ушли, а потом хозяйка квартиры недосчиталась 50 тысяч из серванта и одной тысячи рублей из сумочки.

Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили машину, на которой приезжали визитеры. Вскоре их задержали. «Ремонтниками «оказались уроженцы Карачаево-Черкесии и Липецка 23 и 39 лет.

По статье «кража» им грозит до пяти лет тюрьмы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/792790" frameborder="0"></iframe> В Кронштадте "оконные мастера" обокрали пенсионерку.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU