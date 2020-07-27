«Оконные инспекторы» обокрали 83-летнюю пенсионерку из Кронштадта
Очередная пенсионерка попалась на уловки хитрых мошенников. На этот раз от действий злоумышленников, представившихся специалистами фирмы по проверке окон, пострадала пожилая жительница Кронштадта.
- В полицию поступило сообщение от социального работника о том, что совершена кража у ее 83-летней подопечной, - информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Вскоре в отделение пришла сама пенсионерка и рассказала, что днем 20 к ней в дверь позвонили двое неизвестных мужчин, которые представились оконными ремонтниками. Женщина пустила их внутрь.
Мужчины «проверили» створки окон и ушли, а потом хозяйка квартиры недосчиталась 50 тысяч из серванта и одной тысячи рублей из сумочки.
Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили машину, на которой приезжали визитеры. Вскоре их задержали. «Ремонтниками «оказались уроженцы Карачаево-Черкесии и Липецка 23 и 39 лет.
По статье «кража» им грозит до пяти лет тюрьмы.
В Кронштадте "оконные мастера" обокрали пенсионерку.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU