2020-07-27T10:23:33+03:00
Происшествия

Мужчина расстрелял ревнивого петербуржца из охотничьего ружья

Двое друзей попытались избить соперника, но тот открыл огонь
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина расстрелял ревнивого соперника из охотничьего ружья в ЛенобластиМужчина расстрелял ревнивого соперника из охотничьего ружья в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Житель Санкт-Петербурга серьезно пострадал из-за своей ревности, когда решил разобраться с соперником. Вечером в субботу, 25 июля 2020 года, двое мужчин 35-лет приехали в поселок Васьково Бокситогорского района Ленинградской области, чтобы разобраться с 41-летним соперником. Однако тот ответил им очередью из ружья.

- Двое петербуржцев во время ссоры, возникшей на почве ревности, руками избили 41-летнего жителя поселка. Однако тот в ответ достал свое охотничье ружье МР-27М 12-го калибра и начал стрелять в сторону обидчиков, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В результате одному мужчине повезло, пули пролетели мимо. Второго же госпитализировали в больницу с множественными огнестрельными ранениями ягодицы, поясничного отдела и рук. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция держала стрелявшего. Сейчас идут разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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