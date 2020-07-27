Петербуржец убил и расчленил свою жену во время ссоры

27 Июль 2020 2020-07-27T11:23:28+03:00

Тело без головы, рук и ног он выбросил в чемодане из окна дома на проспекте Художников

Изменить размер текста: A A

Жуткая история произошла в ночь на понедельник, 27 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге. У дома 15/1 по проспекту Художников был найден чемодан с останками тела. На место выехали полицейские, которые установили, что расчлененное туловище принадлежит 23-летней женщине. По подозрению в убийстве был задержан ее 29-летний муж.

- По данным следствия, подозреваемый в ночь на 27 июля 2020 года, находясь в одной из квартир дома на проспекте Художников совместно со своей супругой, в ходе бытовой ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее трех ударов топором по голове последней, после чего отрубил голову, верхние и нижние конечности потерпевшей, - рассказали в Следственном комитете.

После этого мужчина спрятал тело в чемодан, но на этом его попытки избавиться от тела закончились. Чемодан он просто выбросил из окна.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в том числе с участием следователей-криминалистов, специалиста в области судебной медицины. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначаются необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU