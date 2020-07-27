Петербуржец разобрал историческую изразцовую печь и выставил ее на продажу

27 Июль 2020 2020-07-27T12:17:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Громкий скандал разразился в среде петербургских градозащитиков. Один из горожан, считающий себя «охранником старины», самовольно разобрал старинную печь на «даче Масленникова» в Зеленогорске. Но вместо того, чтобы сохранить изразцы или передать их в музей, выставил их на продажу.

- Изразцовая печь, до 17 года, демонтирована с одной из разрушенных дач Карельского перешейка. Состояние среднее, всего 59 изразцов, 4 не хватает, - написал летом 2020 года в своем Фейсбуке сам борец за сохранность.

Разобранная печь была дореволюционной постройки. Фото: facebook.com/nkonashenok

Некоторое время пропажи никто не замечал, так как печь находилась не в «разрушенной» даче, а в заброшенном, но целом здании, которое ранее принадлежало одному из детских учреждений Петербурга (на данный момент владелец неизвестен), но долгое время не используется.

А все вскрылось, когда изразцы выставили на «Авито». Позднее, под давлением общественности, лот был удален, однако судьба изразцовой печи остается непонятной. Сам снявший ее градозащитник считает, что поступил правильно и готов сдать изразцы государству.

Тревогу о пропаже печи забили в соцсетях градозащитники. Фото: паблик "Архитектурные излишества".

ИСТОЧНИК KP.RU