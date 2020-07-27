2020-07-27T12:34:14+03:00
Происшествия

Иномарка пробила стену пункта приема мусора у «Мега Дыбенко»

Автомобиль буквально въехал в контейнер
Лилия КОЗЛОВА
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Авто въехало в пункт приема мусора у "Мега Дубенко"Авто въехало в пункт приема мусора у "Мега Дубенко"Фото: СОЦСЕТИ
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Авария с участием иномарки произошла в Санкт-Петербурге рядом с «Мега Дыбенко». Утром в понедельник, 27 июля 2020 года, автомобиль марки «Ниссан» въехал в пункт раздельного приема мусора, пробив стену строения. О ДТП очевидцы рассказали в социальной сети.

- Пытался сдать металл вне очереди, - пошутил один из комментаторов.

Как именно произошла авария, очевидцы не сообщают. Предположительно, водитель автомобиля перепутал педали и, промчав по газону, въехал в здания, снеся стену.

- Очень соскучился по шопингу. Так торопился, что въехал не туда, - предположили другие пользователи социальной сети.

Серьезно в результате аварии никто не пострадал. Однако теперь, по всей видимости, виновнику ДТП придется восстанавливать не только свой автомобиль, но еще и платить за испорченную стену.

Напомним, что с 27 июля в Петербурге возобновили работу все торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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