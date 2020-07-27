Иномарка пробила стену пункта приема мусора у «Мега Дыбенко»
Авария с участием иномарки произошла в Санкт-Петербурге рядом с «Мега Дыбенко». Утром в понедельник, 27 июля 2020 года, автомобиль марки «Ниссан» въехал в пункт раздельного приема мусора, пробив стену строения. О ДТП очевидцы рассказали в социальной сети.
- Пытался сдать металл вне очереди, - пошутил один из комментаторов.
Как именно произошла авария, очевидцы не сообщают. Предположительно, водитель автомобиля перепутал педали и, промчав по газону, въехал в здания, снеся стену.
- Очень соскучился по шопингу. Так торопился, что въехал не туда, - предположили другие пользователи социальной сети.
Серьезно в результате аварии никто не пострадал. Однако теперь, по всей видимости, виновнику ДТП придется восстанавливать не только свой автомобиль, но еще и платить за испорченную стену.
Напомним, что с 27 июля в Петербурге возобновили работу все торговые центры.
ИСТОЧНИК KP.RU