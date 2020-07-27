Праздник Курбан-Байрам остановит движение трамваев по Кронверкскому проспекту

27 Июль 2020 2020-07-27T12:51:09+03:00

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31 июля все мусульмане Санкт-Петербурга будут отмечать один из самых главных праздников года - Курбан-Байрам. Торжественная служба по этому повожу пройдет в Соборной мечети на Кронверкском проспекте, а на самом проспекте по этому случаю ограничат движение транспорта.

- В связи с проведением праздничных мероприятий в Соборной Мечети Санкт-Петербурга 31 июля, с 04:30 до 05:45 закрывается трамвайное движение по Кронверкскому проспекту. Движение трамвая №6 закрыто, - сообщает пресс-служба «Горэлектротранса».

Отметим, что других ограничений на проезд транспорта пока нет.

Надо сказать, что на данный момент в Петербурге действуют ограничения на проведение всех видов массовых мероприятий, в том числе религиозных.

В прежние годы всю проезжую часть у метро «Горьковская» занимали молящиеся, однако численность празднующих в нынешнем году пока неизвестна. Получить комментарий в Комитете по межнациональным взаимоотношениям и в петербургском Духовном управлении мусульман пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU