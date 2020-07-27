2020-07-27T14:02:17+03:00
Общество

Новую поликлинику для детей и взрослых открыли в Стрельне

Учреждение рассчитано на 340 посещений в смену
Лилия КОЗЛОВА
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Новую поликлинику открыли в СтрельнеНовую поликлинику открыли в СтрельнеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, в Стрельне завершено строительство долгожданной поликлиники. В понедельник, 27 июля 2020 года, стало известно, что медучреждение для детей и взрослых введено в эксплуатацию.

- ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» для взрослых и детей на 340 посещений в смену в поселке Стрельна на улице Львовской, дом 16, строение 1, введена в эксплуатацию 22 июля, - рассказали в Смольном.

3-х этажное здание поликлиники вмещает отделение лучевой диагностики, стоматологическое отделение и кабинеты врачей. Помимо этого на первом этаже располагается бассейн, служба неотложной помощи, аптека и раздаточный пункт молочной кухни.

Открытие поликлиники поможет решить проблему нехватки амбулаторно-поликлинических учреждений в Петродворцовом районе. Сейчас дефицит мощности учреждений здравоохранения здесь составляет 1 200 посещений в смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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