Квартирный вор украл духи «Красная Москва» у пенсионерки из Ленобласти

27 Июль 2020 2020-07-27T13:34:35+03:00

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Полицейские поймали вора-домушника, который позарился на ценности областной пенсионерки. То, что к ней к в квартиру влез неизвестный, жительница Пчевжа Киришского района Ленобласти заявила еще в феврале.

- Злоумышленник, а период времени с 18 до 20 февраля 2020 года, путем отжима окна в комнате 1 этажа, проник в ее квартиру, где тайно похитил продукты питания, духи «Красная Москва» и два фонаря на общую сумму 2 634 рубля, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сразу найти злодея не удалось. Лишь через полгода подозреваемый в серии квартирных краж попался в руки стражей порядка. Несмотря на долгий срок, у него даже нашли и изъяли части украденного.

Сейчас мужчина находится под арестом. За украденные духи и еду, по статье «Кража с незаконным проникновением в жилище», ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU