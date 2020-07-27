Соколова осудили на 20 лет колонии за убийство девочки во время изнасилования в Санкт-Петербурге

27 Июль 2020 2020-07-27T13:57:10+03:00

Мужчина осудили за убийство девочки во время изнасилования в Санкт-Петербурге / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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В Санкт-Петербурге городской суд в понедельник, 27 июля 2020 года, огласил приговор в отношении мужчины, обвиняемого по четырем статьям, в том числе убийство и изнасилование. В конце 2018 года Андрей Соколов насиловал 14-летнюю девочку и в процессе жестоко ее задушил.

- Суд установил, что 30 декабря 2018 года Соколов, находясь в комнате квартиры дома по Садовой улице, поселка Металлострой в Колпинском районе, при совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, 2004 года рождения, подавляя сопротивление, применил насилие, путем прижатия с силой в течение нескольких минут неустановленного следствием предмета к области головы, блокируя доступ воздуха к дыхательным путям, - рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В результате несчастная задохнулась насмерть.

Вердиктом присяжных заседателей Соколов единодушно признан виновным и не заслуживающим снисхождения.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU