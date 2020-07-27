Трудные подростки отправятся на отдых в лагерь в Ленинградской области

27 Июль 2020 2020-07-27T14:09:31+03:00

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В Ленинградской области стартовала первая летняя оздоровительная смена для трудных подростков. В понедельник, 27 июля 2020 года, стало известно, что 60 ребят, которые состоят на профилактическом учете в полиции или находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в областном Центре патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный» Всеволожского района.

- Первая тематическая смена оздоровительного отдыха — «профориентационная». Как рассказали в Центре «Молодежный», мероприятия будут направлены на профориентацию подростков, помощь с социальной адаптацией ребят, развитием индивидуальных лидерских качеств и навыков здорового образа жизни, - рассказали в администрации 47-го региона.

Во время отдыха, ребята получат навыки личной гигиены в условиях распространения коронавирусной инфекции, пройдут тренинги по современным профессиям, примут участие в квест-игр, основанной на реальной истории женщины-водолаза Нины Соколовой, участвовавшей в годы блокады Ленинграда в прокладке трубопровода по дну Ладоги.

ИСТОЧНИК KP.RU