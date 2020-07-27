2020-07-27T14:11:14+03:00
Общество

Мариинская больница вернулась к обычному режиму работы

Здесь больше не принимают пациентов с коронавирусом
Петр КИБЕР
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Мариинская больница возвращается к обычному режиму работы.Мариинская больница возвращается к обычному режиму работы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередной медицинский центр вернулся к обычному режиму работы. С27 июля Мариинская больница более не работает с новыми коронавирусными пациентами. А тех, что есть, планируют долечить к осени.

- Наша основная задача была — избежать заболеваемости персонала. Хирургам приходилось оперировать больных с коронавирусной инфекцией в трех парах перчаток, - рассказал «Невским новостям» главврач Мариинки Олег Емельянов.

При этом в больнице созданы все условия для работы со всеми пациентами и, если потребуется, врачи вновь готовы принимать людей с COVID-19.

А пока еще не все пациенты инфекционного отделения выписаны, персонал продолжает делать регулярную санитарную обработку поверхностей. Также дезинфекции подвергается и воздух в системе кондиционирования и вентиляции.

Напомним, что с 27 июля к обычной работе вернутся также Центр имени Алмазова, 442-й военный клинический госпиталь, Институт фтизиопульмонологии и Педиатрический Университет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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