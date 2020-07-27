МЧС предупреждает о ливнях и грозах 28 июля в Санкт-Петербурге

27 Июль 2020 2020-07-27T14:36:44+03:00

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Дожди и грозы придут в Петербург во вторник, 28 июля. О серьезном ухудшении погодных условий горожан предупреждает региональное управление МЧС. Кроме осадков и грома с небес, будут дуть и сильные ветра.

- 28 июля в Санкт-Петербурге ожидаются дожди, местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный ночью 2-5 м/с, днем 4-9 м/с, при грозах порывы до 15 м/с, - сообщает пресс-служба городского управления МЧС России со ссылкой на «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Спасатели традиционно советуют не выходить в непогоду из дома, а также закрыть окна и двери. Машину лучше убрать в гаражи или поставить на открытое место, подальше от деревьев и шатких конструкций.

А синоптики, в свою очередь, не слишком радуют прогнозом. Грозы с дождями накроют Петербург не только во вторник, но еще и в среду.

ИСТОЧНИК KP.RU