Мужчина расстрелял соседа по даче из-за громкой музыки в Ленинградской области

27 Июль 2020 2020-07-27T15:01:09+03:00

Мужчина выстрелил в соседа по даче из-за громкой музыки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Ленинградской области мужчина расстрелял соседа из-за громкой музыки. Конфликт произошел днем в воскресенье, 26 июля 2020 года, в деревне Манушкино Всеволожского района. В экстренные службы позвонил 19-летний парень и рассказал, что его 45-летний отец ранен. На место выехала "карета" скорой помощи и полиция.

- На месте правоохранители обнаружили мужчину с травматическим непроникающим огнестрельным ранением грудной клетки, сочетанной травмой грудной клетки и переломом правой руки, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Там же задержан 40-летний мужчина. Выяснилось, что между соседями возникла ссора из-за громкой музыки. Тогда младший не сдержался, достал свой травматический пистолет и выстрелил в соседа.

Пострадавший доставлен в больницу и после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.

Известно, что стрелявший уже не раз был судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU