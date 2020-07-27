7-летний ребенок погиб под колесами электрички в Ленобласти

27 Июль 2020 2020-07-27T15:47:15+03:00

В Гатчинском районе 7-летний мальчик погиб, попав под поезд. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Маленький мальчик погиб под колесами электрички в Ленинградской области. Трагедия произошла в минувшее воскресенье у железнодорожной станции Кобралово в Гатчинском районе. Проверку по факту ЧП начал Следственный комитет.

- Ребенок 2013 года рождения был травмирован электропоездом сообщением «Санкт-Петербург-Оредеж» в районе жилого массива «Березовая Роща». От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба Северо-Западного Следственного управления СК на транспорте.

На место трагедии уже выезжали следователи, которые провели осмотр и, по его результатам, назначили необходимые экспертизы. По факту гибели ребенка «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По ней предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU