Десять тысяч кубометров мусора убрали с обочин дорог в Ленинградской области
В Ленинградской области с января по июль в ходе ликвидации несанкционированных свалок в полосах отвода региональных трасс было утилизировано десять тысяч кубометров отходов. Как отметили в администрации в понедельник, 27 июля 2020 года, уборкой занимались те, кто потерял доход в период «коронавирусных» ограничений – порядка 146 человек.
- Для решения вопроса несанкционированных свалок вдоль дорог область применяет комплексный подход. Помимо наглядной агитации и изъятия техники, в готовящемся сейчас областном законе по обращению с отходами будет предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц, — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Больше всего мусора было убрано с областных дорог Всеволожского, Ломоносовского, Гатчинского, Волосовского, Тосненского, Киришского и Приозерского районов. В основном свалки были обнаружены у магистралей, ведущих в сторону коттеджных, дачных и садоводческих массивов. При этом лидерство по количеству в общей массе бытовых отходов удерживают старые шины, остатки стройматериалов и пластиковая упаковка.
Глава региона также обратил внимание на ответственность глав местных администраций за свалки на муниципальной земле.
ИСТОЧНИК KP.RU