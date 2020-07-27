Эрмитаж с 1 августа будет бесплатно пускать детей
С 1 августа все маленькие дети вновь смогут посетить Эрмитаж абсолютно бесплатно. Днем 27 июля пресс-служба музея выступила с заявлением, в котором объявила об изменениях в работе и возвращении некоторых льгот.
- Государственный Эрмитаж постепенно возвращается к своей социальной политике, в соответствии с которой музей самостоятельно определяет льготные категории граждан, имеющих право на бесплатное посещения. Первыми, кому музей предоставляет право бесплатного посещения в любой день, станут дети до 7 лет, - говорится в сообщении.
При этом дети смогут попасть в музей только вместе со взрослым сопровождающим (билет 500 рублей) и по определенным маршрутам, где не требуется экскурсионное сопровождение.
Также, с 1 августа, открываются для посетителей : Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Зимний Дворец Петра I, Дворец Меншикова и Музей Императорского Фарфорового завода. Попасть сюда можно только в составе экскурсии численностью не больше пяти человек.
ИСТОЧНИК KP.RU