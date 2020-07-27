Москвичку поймали с наркотиками в аэропорту Пулково

27 Июль 2020 2020-07-27T15:55:57+03:00

В Пулково задержали москвичку с наркотиками в кроссовках Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Сотрудники полиции задержали в аэропорту Пулково женщину с незаконными веществами. Как стало известно в понедельник, 27 июля 2020 года, 30-летняя москвичка возвращалась домой из Санкт-Петербурга. В качестве «сувениров» она решила прихватить с собой порядка двух граммов наркотиков.

- У 30-летней пассажирки рейса «Санкт-Петербург-Москва» в кроссовке в свертке обнаружено вещество темно-зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом, - рассказали в управлении на транспорте МВД.

Женщину проводили в дежурную часть и досмотрели ее личные вещи. В сумке она прятала еще пару пакетиков. В одном из них была марихуана, порядка 1,3 грамма, во втором – порошок мефедрона около 0,72 грамма. Также с собой у нее была трубка для курения конопли.

Как пояснила москвичка, вещества она купила и хранила для собственного употребления.

Теперь в отношении столичной барышни возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU