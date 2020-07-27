Трассу «Кола» полностью перекроют 28 июля в Ленинградской области

27 Июль 2020 2020-07-27T16:19:41+03:00

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Во вторник, 28 июля 2020 года, днем будет перекрыто движение по трассе «Кола», ведущей от Санкт-Петербурга вплоть до Королевства Норвегия. Ограничат движение в районе Ладожского моста в связи с его разводкой для прохода по Неве барж. В связи с этим, автомобилистам следует заранее продумывать свои маршруты.

- В период с 15:00 до 15:45 для прохода вверх по реке баржебуксирных составов «ОТА-Барс+ВЭШ-97020+ВЭШ-97022», «Марал+ВЭШ-97021+ВЭШ-97023» будет производиться разводка моста через реку Нева на федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Так, движение автомобильного транспорта будет остановлено всего на 45 минут. После того, как баржи пройдут, мост сведут обратно и движение по трассе снова будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU