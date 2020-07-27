2020-07-27T16:42:50+03:00
Общество

Выплаты за работу во время пандемии получат сотрудники социальных служб Санкт-Петербурга

Каждому специалисту полагается по 10 тысяч рублей в месяц
Лилия КОЗЛОВА
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Сотрудники социальных служб получат выплаты за работу в период пандемии в ПетербургеСотрудники социальных служб получат выплаты за работу в период пандемии в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге сотрудники социальных служб получат выплаты за работы в период пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 27 июля 2020 года, заявил губернатор Александр Беглов.

- Последние четыре месяца для нас были сложными. Особенно для пожилых людей, инвалидов, которые оказались в длительной изоляции из-за эпидемии. Многие службы все это время остаются на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это не только медики, но и социальные работники, которые продолжали помогать своим подопечным. Более 38 тысяч человек получали социальные услуги на дому, - сказал губернатор.

Так, специалисты получат по 10 тысяч рублей за каждый месяц с 1 апреля по 30 июня. На выплаты могут рассчитывать 4675 человек. На эти цели из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга будет выделено 140 250 000 рублей.

- За 4 месяца доставлено 72000 продуктовых наборов и товаров первой необходимости. Мы должны поддержать наших социальных работников, - подчеркнул Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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