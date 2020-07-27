Двое детей пострадали в ДТП на Пулковском шоссе
Двое маленьких детей пострадали в аварии на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Днем 27 июля машина, в которой они ехали с отцом, вылетела на газон и перевернулась на крышу после столкновения с «Мерседесом».
- По предварительной информации около 15:00, водитель (мужчина 1978 г.р.), управляя автомобилем «Мерседес», при перестроении с крайнего правого ряда совершил столкновение с двигавшимся слева в попутном направлении «Пежо 207», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобалсти.
От удара «Пежо», в котором ехали 37летний мужчина, 8-летний мальчик и девочка пяти лет, вылетел на газон и лег на крышу. А « Мерседес» врезался в столб. Его водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии, а дети, которые находились в специальных креслах, получили травмы средней степени. Угрозы их жизни нет.
Доставать раненых из покореженных машин пришлось спасателям.
Сведений о состоянии отца детей - водителя «Пежо», нет.
ИСТОЧНИК KP.RU