Двое детей пострадали в ДТП на Пулковском шоссе

27 Июль 2020 2020-07-27T17:13:28+03:00

«Пежо», в котором они ехали, перевернулся на крышу от столкновения с «Мерседесом»

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Двое маленьких детей пострадали в аварии на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге. Днем 27 июля машина, в которой они ехали с отцом, вылетела на газон и перевернулась на крышу после столкновения с «Мерседесом».

- По предварительной информации около 15:00, водитель (мужчина 1978 г.р.), управляя автомобилем «Мерседес», при перестроении с крайнего правого ряда совершил столкновение с двигавшимся слева в попутном направлении «Пежо 207», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобалсти.

От удара «Пежо», в котором ехали 37летний мужчина, 8-летний мальчик и девочка пяти лет, вылетел на газон и лег на крышу. А « Мерседес» врезался в столб. Его водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии, а дети, которые находились в специальных креслах, получили травмы средней степени. Угрозы их жизни нет.

Доставать раненых из покореженных машин пришлось спасателям.

Сведений о состоянии отца детей - водителя «Пежо», нет.

ИСТОЧНИК KP.RU