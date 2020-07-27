2020-07-27T17:33:28+03:00
Происшествия

Загулявшая в гостях петербурженка выпала с балкона многоэтажки и не смогла вспомнить как

Пострадавшую с травмами головы забрала скорая
Петр КИБЕР
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Молодая петербурженка выпала с балкона после застолья.Молодая петербурженка выпала с балкона после застолья.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница Санкт-Петербурга не смогла вспомнить, как выпала из окна. В минувшие выходные женщину с многочисленными травмами, в том числе головы, доставили в больницу с Ситцевой улице.

- Ранним утром 26 июля в полицию поступило сообщение о женщине, лежащей под окнами одного из многоэтажных домов, - пишет «Мойка 78».

В больнице, куда для выяснения обстоятельств приехали полицейские, петербурженка пояснила, что в субботу, вместе со своим мужчиной, приехала в гости к его брату. В квартире началось веселое застолье, продолжавшееся до утра.

Потом она, по смутным воспоминаниям, пошла покурить на балкон и не удержалась. Как именно девушка выпала на улицу, она до сих пор не помнит. Жизнь 33-летней гостьи спасло то, что квартира находилась на втором этаже и падение получилось не слишком большим.

Сейчас подробности истории устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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