2020-07-27T18:17:46+03:00
Общество

Мариинский театр откроет кассы и историческую сцену с 1 августа

31 июля здесь стартует фестиваль классического искусства «Звезды белых ночей»
Петр КИБЕР
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Мариинский театр возвращается к обычной работе с 1 августа.Мариинский театр возвращается к обычной работе с 1 августа.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Мариинский театр возвращается к нормальной работе с 1 августа. Здесь открываются не только билетные кассы, но и историческая сцена. Об изменениях сообщает пресс-служба всемирно известного театра.

- Кассы в Мариинском театре и Мариинском-2 откроются 1 августа 2020 года одновременно с открытием исторической сцены. Спектакли и концерты, запланированные с 18 марта, переносятся на более поздние даты в течение текущего и будущего сезонов, - сообщается на сайте Мариинки.

Те, кого ситуация не устраивает, могут вернуть билеты. А на перенесенные представления менять билеты не нужно.

Отметим, что с 31 июля Мариинский театр начнет принимать знаменитый фестиваль классической музыки «Звезды белых ночей». В его рамках зрители услышат концерты: «Любимое из Моцарта», «»Вечер фортепианной музыки», «Арфы звучание — мое вдохновение» и другие выступления.

Завершится фестиваль 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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