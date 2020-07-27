2020-07-27T18:50:00+03:00
Экономика

Hyundai решил купить заброшенный завод General Motors в Санкт-Петербурге

Корейский производитель подал запрос на одобрение от Антимонопольной службы
Петр КИБЕР
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Hyundai хочет купить завод General Motors в Санкт-Петербурге.Hyundai хочет купить завод General Motors в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Корейский автопроизводитель Hyundai, уже имеющий собственное производство в Санкт-Петербурге, может купить завод компании General Motors, также расположенный в городе на Неве, в промзоне Шушары.

- Предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении 94,83% основных производственных средств «Дженерал Моторз Авто», - пишет ТАСС.

Напомним, что завод американской компании General Motors был открыт в 2008 году. До 2015 года здесь производили несколько моделей Chevrolet, Cadillac и Opel. Потом предприятие, стоимостью около 300 миллионов долларов было «законсервировано».

Позднее часть оборудования была расхищена, а на сам завод претендовали китайские и белорусские компании но до покупки дело не дошло.

Отметим, что недавно Hyundai подписал соглашение о строительстве моторного завода рядом с корпусом основного предприятия в Курортном районе. Для чего корейской компании завод GM, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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