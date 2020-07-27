2020-07-27T19:04:55+03:00
Общество

Результаты ЕГЭ в Санкт-Петербурге: Школьники подтянули историю и физику

За год в городе также удвоилось количество двухсотбалльников
Полина ШАНДРАК
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Стали известны результаты ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербурге.Стали известны результаты ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Долгожданные результаты ЕГЭ 2020 продолжают радовать одних, и разочаровывать других. Накануне объявили очередные баллы по двум предметам, которые ребята сдавали в Санкт-Петербурге 13 июля.

Результаты ЕГЭ по истории в хорошем смысле удивили всех. Из порядка 4 000 абитуриентов, написавших испытание, максимальную «сотню» заработали 96 абитуриентов. Это в три раза больше, чем в 2019 году. А вот итоги экзамена по физике, который написали более 5 300 петербургских школьников, сопоставимы с прошлым годом: 20 ребят получили 100 баллов.

- Количество двухсотбалльников в Санкт-Петербурге удвоилось, теперь их 34, - прокомментировали в комитете по образованию. - Для двоих выпускников – из Губернаторского физико-математического лицея № 30 и Президентского физико-математического лицея № 239 – 100 баллов по физике стали третьей максимальной оценкой на ЕГЭ.

В ведомстве отметили, что количество стобалльных результатов по итогам четырех экзаменационных дней – 573. Эта цифра уже превысила показатель всей экзаменационной кампании прошлого года. А более 17 000 работ получили не ниже 80 баллов. Видимо, перевод на дистанционное обучение и перенос ЕГЭ на более поздний срок пошли ребятам на пользу.

Напомним, что в течение следующей недели объявят баллы ЕГЭ по химии, обществознанию, биологии и иностранным языкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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