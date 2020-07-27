Смольный усилит контроль за недостроенными домами

27 Июль 2020 2020-07-27T19:06:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Санкт-Петербурга обещают усилить контроль за недостроенными объектами. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе совещания с членами правительства в Смольном, опираясь на соответствующую просьбу президента Владимира Путина.

Задуматься есть о чем, поскольку к концу 2019 года в Северной столице выявили 1171 «недострой». Среди этого числа есть как жилые дома, так и социальные и промышленные объекты. Объем затрат городского бюджета по этим зданиям составляет почти 200 миллиардов рублей.

- Ситуация с проблемными объектами пока не критична. Но меры нужно принимать уже сейчас. Следует обеспечить жесткий контроль за возвращением таких объектов в оборот, найти оптимальный вариант завершения «недостроев» и не допустить неэффективного расходования бюджетных средств, - передают слова губернатора в Пресс-службе Смольного.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

КЛЮЧИ К СЧАСТЬЮ. Любовь и квартира 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU