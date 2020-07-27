2020-07-27T19:13:48+03:00
Общество

С 3 августа петербургские МФЦ начнут работу в обычном режиме

Из ограничений останется лишь соблюдение дистанции в 1,5 метра и маски
Петр КИБЕР
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МФЦ могут вернуться к нормальной работе с 3 августа.МФЦ могут вернуться к нормальной работе с 3 августа.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 3 августа Многофункциональные центры Санкт-Петербурга должны вернуться к обычному режиму работы. Со следующего понедельника горожанам не надо будет записываться как раньше, а достаточно будет прийти в МФЦ лично.

- МФЦ Санкт-Петербурга в ближайшее время возобновят работу в обычном режиме, как это было до пандемии. Решение планируется принять в рамках снятия коронавирусных ограничений. Председатель Комитета по информатизации и связи Станислав Казарин считает возможным организовать прием в МФЦ без предварительной записи по 367 услугам c 03.08.2020, - сообщает пресс-служба Государственного казенного учреждения «МФЦ».

Другими словами, большинство госуслуг можно будет получить, как раньше: прийти в МФЦ, взять талон и дождаться вызова. Однако посетителей попросят надеть маску и перчатки, а также держать дистанцию в 1,5 метра.

Однако по вопросам оформления недвижимости (услуги Росреестра) необходимо записываться по телефону. Очередь составляет около двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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