2020-07-27T20:15:16+03:00
Общество

Детские сады Санкт-Петербурга вернулись к обычному режиму работы

С 27 июля отправить ребенка в садик может любой родитель
Петр КИБЕР
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С 27 июля петербургские детсады вернулись к обычной работе.С 27 июля петербургские детсады вернулись к обычной работе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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С понедельника, 27 июля, все детские сады Санкт-Петербурга вернулись к обычному режиму работ. Это произошло вместе с очередным этапом снятия карантинных ограничений в городе. При этом, как обычно происходит летом, работает лишь часть дошкольных учреждений.

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- В летний период работают дежурные детские сады. На 27 июля в 525 садиках открыто 3135 групп, их посещают 28 390 воспитанников. При необходимости количество дежурных детских садов может быть увеличено, - сообщает пресс-служба Смольного.

А вот число детей в группах все еще зависит от площади помещения. Для детей возрастом до 3-х лет на каждого малыша должно приходиться не менее 2,5 кв. метров, а для групп дошкольного возраста (от трех до семи лет) – не менее 2 кв. метров.

Чтобы отдать ребенка в детский сад, родители должны прийти к директору учреждения и написать заявление. Если садик закрыт на лето, то будет предоставлено место в дежурном саду.

Ограничений в приеме детей с ограниченными возможностями нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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