Стоимость закупаемого жилья для льготников Санкт-Петербурга увеличат на треть

27 Июль 2020 2020-07-27T21:08:41+03:00

Смольный увеличит на треть стоимость закупаемого жилья для льготников и очередников в Санкт-Петербурге. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Сейчас в городе больше 135 тысяч семей нуждаются в улучшении условий жилья

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об увеличении на треть стоимости закупаемого жилья для льготников и очередников. Сейчас в Северной столице больше 135 тысяч семей нуждаются в улучшении квартирных условий. Однако город пока что может выкупать социальное жилье всего лишь по 77,7 тысяч за квадратный метр. Увы, эта сумма далека от рыночной стоимости.

- После увеличения на 32% цена одного квадратного метра составит 96 тысяч рублей. Необходимую сумму учтут при корректировке бюджета, - передает пресс-служба Смольного.

После поправки в бюджете власти смогут покупать квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. При этом вырастет число участников торгов и сами сроки закупки. Получается, что очередники и льготники смогут получить ключи от заветного жилья гораздо быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU