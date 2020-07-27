Смольный создаст уникального «борца с коррупцией»

27 Июль 2020 2020-07-27T22:09:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился информацией о разработке уникальной информационной системы по борьбе с коррупцией. Власти Северной столицы хотят заняться жесткой профилактикой взяточничества, аналогов которой еще нет в России. Обо всем градоначальник рассказал главе СК РФ Александру Бастрыкину.

- Благодаря этой системе органы госвласти, ФНС, МВД, Кадастровая палата и банки смогут оперативно обмениваться информацией. Увеличатся объемы и скорость обработки данных, усилится контроль за соблюдением чиновниками ограничений и запретов, а также обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что разработка «коррупционного борца» вовсю ведется. К концу 2020 года завершится только первый этап создания системы.

ИСТОЧНИК KP.RU