2020-07-27T22:09:49+03:00
Общество

Смольный создаст уникального «борца с коррупцией»

Это уникальная информационная система для профилактики взяточничества
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Санкт-Петербург создает уникальную информационную систему для профилактики коррупции.Санкт-Петербург создает уникальную информационную систему для профилактики коррупции.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился информацией о разработке уникальной информационной системы по борьбе с коррупцией. Власти Северной столицы хотят заняться жесткой профилактикой взяточничества, аналогов которой еще нет в России. Обо всем градоначальник рассказал главе СК РФ Александру Бастрыкину.

- Благодаря этой системе органы госвласти, ФНС, МВД, Кадастровая палата и банки смогут оперативно обмениваться информацией. Увеличатся объемы и скорость обработки данных, усилится контроль за соблюдением чиновниками ограничений и запретов, а также обязанностей, предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что разработка «коррупционного борца» вовсю ведется. К концу 2020 года завершится только первый этап создания системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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