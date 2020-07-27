Финляндия не откроет границы с Россией минимум до 25 августа

27 Июль 2020 2020-07-27T23:57:42+03:00

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Финляндия вновь не стала открывать границы с Россией из-за пандемии коронавируса. В этот раз ограничения продлили минимум до 25 августа 2020 года. Об этом сообщили в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Пересечь границу можно разве что финнам, а также иностранцам, у которых есть разрешение на пребывание в стране. Подробный перечень можно найти на сайте погранохраны Финляндии.

- Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства, - добавляют на сайте Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Добавим, что финны откроют свои границы для россиян только в том случае, когда показатель заражения коронавирусом в стране составит не больше 8 случаев заболевания на 100 тысяч человек. При этом данная цифра должна сохраняться минимум на протяжении 2 недель.

ИСТОЧНИК KP.RU