Умер известный врач-анестезиолог онкодиспансера Санкт-Петербурга Азам Халиков
В Санкт-Петербурге умер известный анестезиолог Городского онкодиспансера Азам Халиков. Медик скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте медучреждения и в группе «Общество Анестезиологов и Реаниматологов Санкт-Петербурга» (НПОАиРСПб) в Facebook. Однако не сообщается, помогал ли Азам Джауланович лечить больных с коронавирусом.
- Он трудился в Городском клиническом онкологическом диспансере с 1998 года. 27 лет Азам Джауланович посвятил выбранной профессии. Из них 22 года отдано нашему диспансеру, - сообщается в некрологе на сайте медучреждения.
Коллеги рассказывают в соцсетях, что врач всегда был готов протянуть руку помощи всем нуждающимся людям. Пациенты любили его за внимательность, а подрастающее поколение медиков – за наставничество и передачу ценнейшего опыта.
- Азам Джауланович был замечательным, добрым и отзывчивым человеком, талантливым врачом, наставником молодежи, профессионалом своего дела. Светлые воспоминания об этом человеке навечно останутся в наших сердцах, - пишут коллеги из НПОАиРСПб.
ИСТОЧНИК KP.RU