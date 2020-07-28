Умер известный врач-анестезиолог онкодиспансера Санкт-Петербурга Азам Халиков

28 Июль 2020 2020-07-28T00:23:24+03:00

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В Санкт-Петербурге умер известный анестезиолог Городского онкодиспансера Азам Халиков. Медик скончался на 49-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте медучреждения и в группе «Общество Анестезиологов и Реаниматологов Санкт-Петербурга» (НПОАиРСПб) в Facebook. Однако не сообщается, помогал ли Азам Джауланович лечить больных с коронавирусом.

- Он трудился в Городском клиническом онкологическом диспансере с 1998 года. 27 лет Азам Джауланович посвятил выбранной профессии. Из них 22 года отдано нашему диспансеру, - сообщается в некрологе на сайте медучреждения.

Коллеги рассказывают в соцсетях, что врач всегда был готов протянуть руку помощи всем нуждающимся людям. Пациенты любили его за внимательность, а подрастающее поколение медиков – за наставничество и передачу ценнейшего опыта.

- Азам Джауланович был замечательным, добрым и отзывчивым человеком, талантливым врачом, наставником молодежи, профессионалом своего дела. Светлые воспоминания об этом человеке навечно останутся в наших сердцах, - пишут коллеги из НПОАиРСПб.

ИСТОЧНИК KP.RU