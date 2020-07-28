Названа столица Ленобласти в 2021 году

Всеволожск сохранил статус столицы Ленобласти в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Ленобласти не стали менять так называемую столицу региона в грядущем 2021 году. Как и сейчас, этот статус сохранит за собой Всеволожск. Все из-за пресловутого коронавируса, отменившего традиционный центральный праздник. Столицей в следующем году готовился стать Тосно, однако эта привилегия будет с городом только в 2022-м.

- Всего в этом году семь населенных пунктов подали заявки на соискание звания столицы региона. В число претендентов вошли следующие города: Волхов, Ивангород, Кириши, Кировск, Луга, Пикалево и Сосновый Бор. Но из-за пандемии решений по поступившим заявкам комиссия не принимала, - пояснили в пресс-службе правительства 47-го региона.

Напомним, статус столицы Ленобласти дается ровно на 12 месяцев и ни дня больше. Получить привилегию можно не чаще, чем раз в 10 лет. Конкурс проводится с 2018 года.