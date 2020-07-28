2020-07-28T07:50:50+03:00
Общество

Грозы и ливни придут 28 июля в Санкт-Петербург

Несмотря на дожди, жара в городе не спадет
Лилия КОЗЛОВА
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Во второй половине дня 28 июля в Петербурге пройдет грозаВо второй половине дня 28 июля в Петербурге пройдет грозаФото: Олег ЗОЛОТО
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Вновь дожди и грозы накроют Санкт-Петербург. Во вторник, 28 июля 2020 года, погода в городе ожидается теплая, однако горожанам следует не забыть прихватить с собой зонтики, чтобы не оказаться промокшими до нитки. По прогнозам синоптиков, осадки придут во второй половине дня.

- В ночь на 28 июля в Петербурге было преимущественно без осадков, местами слабый туман, днем дождь, во второй половине дня местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днём умеренный, при грозах порывы до сильного, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Надо отметить, что жару дожди не смоют. Днем температура воздуха прогреется до плюс 22-24 градусов. Ночью опустится не значительно – плюс 16-18 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, грозовые тучи над Северной столицей будут гулять еще ближайшие три дня. Однако к четвергу, 30 июля, еще и немного похолодает, до 21 градуса выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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