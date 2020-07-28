Грозы и ливни придут 28 июля в Санкт-Петербург
Вновь дожди и грозы накроют Санкт-Петербург. Во вторник, 28 июля 2020 года, погода в городе ожидается теплая, однако горожанам следует не забыть прихватить с собой зонтики, чтобы не оказаться промокшими до нитки. По прогнозам синоптиков, осадки придут во второй половине дня.
- В ночь на 28 июля в Петербурге было преимущественно без осадков, местами слабый туман, днем дождь, во второй половине дня местами ливни, грозы. Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днём умеренный, при грозах порывы до сильного, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Надо отметить, что жару дожди не смоют. Днем температура воздуха прогреется до плюс 22-24 градусов. Ночью опустится не значительно – плюс 16-18 градусов.
Согласно прогнозам синоптиков, грозовые тучи над Северной столицей будут гулять еще ближайшие три дня. Однако к четвергу, 30 июля, еще и немного похолодает, до 21 градуса выше нуля.
ИСТОЧНИК KP.RU