Кроссовер сгорел дотла под железнодорожным мостом в Санкт-Петербурге

28 Июль 2020 2020-07-28T08:06:15+03:00

Машина сгорела под железнодорожным мостом на Краснопутиловской улице в Петербурге Фото: принтскрин видео.

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Очередной пожар произошел в Санкт-Петербурге. Поздно вечером, 27 июля 2020 года, в Кировском районе под железнодорожным мостом на Краснопутиловской улице вспыхнул кроссовер. Машина загорелась на ходу и в считанные минуты была уже полностью охвачена огнем.

- Пожар произошел у перекрестка с проспектом Народного Ополчения, - уточнили очевидцы в социальной сети.

Один из свидетелей снял пожар на видео и опубликовал его в сети. На кадрах видно, как полыхает автомобиль, а рядом с ним бегает мужчина, возможно владелец машины, и пытается предпринять какие-то действия для тушения пожара. Однако огонь настолько сильно охватил весь кузов, что он полыхает, как факел.

Причина возгорания официально еще не названа. Очевидцы предполагают, что проблема могла возникнуть с топливом и коротким замыканием.

Как скоро приехала машина пожарных, не уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет.

Машина сгорела под железнодорожным мостом на Краснопутиловской улице в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU