2020-07-28T08:18:12+03:00
Общество

Давление опустится рекордно низко за последние 10 лет 28 июля в Санкт-Петербурге

Это будет уже второй рекорд за текущую неделю
Лилия КОЗЛОВА
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Рекордно низкое давление для 28 июля за последние 10 лет в Петербурге ожидается во вторникРекордно низкое давление для 28 июля за последние 10 лет в Петербурге ожидается во вторникФото: Олег ЗОЛОТО
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Метеозависимым людям, живущим в Санкт-Петербурге во вторник, 28 июля 2020 года, не позавидуешь. Согласно прогнозам синоптиков, сегодня ожидается рекордно низкое давление за последние 10 лет наблюдений. Это уже второй рекорд за текущую неделю.

- Сегодня рекорд для 28 июля: самое низкое давление за 10 лет. Ожидается, что барометр покажет 760 мм рт.ст. Это 2-й рекорд за неделю, на 4 мм ниже, чем было вчера, - говорится в данным сервиса «Яндекс».

На 8 часов утра атмосферное давление 761 мм рт. ст., что является нормой.

Ведущий специалист «Центра Фобос», Михаил Леус, отметил, что Северную столицу ждет конвективное ненастье. На погоду окажет влияние передняя часть приближающегося циклона. Облака уплотнятся, пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы, местами сильные, возможен град. Все это будет ограничивать дневной прогрев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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