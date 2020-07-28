2020-07-28T08:26:30+03:00
Общество

Штормовое предупреждение объявили 28 июля в Ленинградской области

Начиная с 13 часов на регион обрушатся грозы и ливни
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Ленобласти объявили штормовое предупреждение 28 июляВ Ленобласти объявили штормовое предупреждение 28 июляФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение во вторник, 28 июля 2020 года. После обеда в регионе ожидаются серьезные грозы с ливнем, а также возможен град. В связи с этим, спасатели напомнили местным жителям, как надо вести себя во время непогоды.

- 28 июля, начиная с 13-17 часов и далее в течение суток, на территории Ленинградской области местами ожидаются ливни, град, грозы с усилением ветра до 15-18 метров в секунду, - рассказали в МЧС.

Так, из-за ливня на дорогах повышается вероятность ДТП. Водителям и пешеходам надо помнить о том, что видимость, а также сцепление колес с асфальтом становится хуже, поэтому ездить надо медленнее и спокойнее.

Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя – это может быть смертельно опасно. По возможности во время грозы лучше не выходить из дома, закрыть окна и дымоход.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Изготовителя детского порно задержали в Санкт-Петербурге
Игрок «Зенита» Смольников выступил с заявлением и объяснил, почему покидает команду
Квартира полыхает на последнем этаже многоэтажки на Поэтическом бульваре
Жильцы дома задержали вора в момент вскрытия квартиры в Санкт-Петербурге
Почти 11 тысяч человек обследовали на коронавирус за последние сутки в Санкт-Петербурге
Мужчина с малолетним сыном без вести пропали в Ленинградской области
Бандит на электросамокате ограбил старушку в Невском районе Санкт-Петербурга
Курьера с посылкой на 117 тысяч рублей ограбили в Санкт-Петербурге
Двух поджигателей машин задержали в Санкт-Петербурге
Опасных отходов на 2,5 тонны собрали за неделю в Санкт-Петербурге
Штормовое предупреждение объявили 28 июля в Ленинградской области
Давление опустится рекордно низко за последние 10 лет 28 июля в Санкт-Петербурге
Кроссовер сгорел дотла под железнодорожным мостом в Санкт-Петербурге
Грозы и ливни придут 28 июля в Санкт-Петербург
Мотоциклист влетел в «Матиз» на перекрестке Софийской и Фучика
Названа столица Ленобласти в 2021 году
Умер известный врач-анестезиолог онкодиспансера Санкт-Петербурга Азам Халиков
Финляндия не откроет границы с Россией минимум до 25 августа
Картину «Женская власть», расположенную на стене дома на Боровой, могут уничтожить
Петербуржец сфотографировал чудо-мираж на Ладоге
Смольный создаст уникального «борца с коррупцией»
Дорогущий Range Rover влетел в стену дома в центре Санкт-Петербурга
Стоимость закупаемого жилья для льготников Санкт-Петербурга увеличат на треть
Комздрав не исключил вторую волну коронавируса в Санкт-Петербурге
Футболисты «Зенита» раскачали автобус во время бурных плясок
Лидер Little Big подарил рампу скейтбордистам в Сосновом Бору
Детские сады Санкт-Петербурга вернулись к обычному режиму работы
Новые трамвайные остановки появятся в Санкт-Петербурге