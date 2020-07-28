Штормовое предупреждение объявили 28 июля в Ленинградской области

28 Июль 2020 2020-07-28T08:26:30+03:00

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МЧС Ленинградской области объявило штормовое предупреждение во вторник, 28 июля 2020 года. После обеда в регионе ожидаются серьезные грозы с ливнем, а также возможен град. В связи с этим, спасатели напомнили местным жителям, как надо вести себя во время непогоды.

- 28 июля, начиная с 13-17 часов и далее в течение суток, на территории Ленинградской области местами ожидаются ливни, град, грозы с усилением ветра до 15-18 метров в секунду, - рассказали в МЧС.

Так, из-за ливня на дорогах повышается вероятность ДТП. Водителям и пешеходам надо помнить о том, что видимость, а также сцепление колес с асфальтом становится хуже, поэтому ездить надо медленнее и спокойнее.

Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя – это может быть смертельно опасно. По возможности во время грозы лучше не выходить из дома, закрыть окна и дымоход.

ИСТОЧНИК KP.RU